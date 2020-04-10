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Сижу на грибах: Цой рассказала о необычном методе укрепления иммунитета

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Во время самоизоляции певица начала вести эфиры в "Инстаграме" со специалистами в области медицины из Южной Кореи. Певица уверена: самое ценное в условиях пандемии – профессиональные советы.

Южной Корее коварный коронавирус удалось победить – новых случаев заражения там почти не фиксируется. В эфире у Аниты Цой врачи не только рассказали, как справились с бедой, но и поделились уникальными советами по профилактике и укреплению иммунитета в условиях пандемии.

Одной из тем разговора стали иммуноукрепляющие продукты. Цой с удивлением узнала от корейских медиков, что к таковым относятся грибы.

После эфира певица перевела семью на блюда из них – "подсадила" и мужа, и сына. В ход пошли запасы замороженных грибов. Их Анита не только собирает на своем подмосковном участке, но и разводит.

"Несколько лет я занимаюсь культивацией грибов и уже не могу без этого, – призналась артистка. – Собираю в большое ведро грибные очистки – все, что остается после переработки. Заливаю водой с сахаром и оставляю на несколько дней. Весь этот "суп" начинает бродить, а потом я выливаю его под деревья. На следующий год собираю неплохой урожай, даже не выходя в лес. Теперь, когда корейские медики во время эфира рассказали мне и тысячам зрителей о волшебных иммунных свойствах грибов, буду наращивать производство".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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