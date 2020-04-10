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Сати Казанова тяжело переживает одиночество

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Певица Сати Казанова рассказала, как коронавирус разлучил ее с мужем. Артистка поведала, как случился такой душевный кризис, который кардинально изменил ее жизнь.

После того, как Сати Казанова покинула группу "Фабрика" и рассталась с любимым мужчиной, впала в депрессию. "Я пришла к определенному внутреннему состоянию, когда все, что было, уже никак не могло продолжаться. То есть произошло осознание, что я не могу, не хочу и не буду так жить, а нового еще не появилось", – призналась певица.

В то тяжелое время она обратилась к йоге, мантрам. Она так втянулась в это учение, что ее жизнь радикально изменилась. Сати Казанова создала музыкальный проект Sati Ethnica, в рамках которого записывает необычную для рядового слушателя музыку, распевает мантры. Помимо этого она прошла специальные курсы и теперь сама набирает учеников, которым преподает йогу.

Наладилась и личная жизнь артистки. Осенью будет три года, как она состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Однако из-за пандемии коронавируса вот уже несколько недель Сати Казанова не виделась с мужем, который оказался на карантине в Италии. А она – в самоизоляции в Москве.

Артистка рассказала, что ее муж в безопасности. С супругом певица общается регулярно по видеосвязи. "В плане заражения вирусом я за мужа не переживаю, и он за меня – тоже, потому что мы с ним на одной волне и верим, что есть вещи, которые суждены. И если что-то должно произойти, оно обязательно произойдет, как бы я ни пряталась. Если суждено заболеть или умереть, эти вещи предопределены, в них не бывает случайностей", – философски заявила артистка.

Она призналась, что они с мужем куда больше беспокоятся за своих пожилых родителей и прочих близких. "Вчера мне муж сообщил, что один из его друзей, взрослый мужчина возрастом чуть больше шестидесяти был в тяжелом состоянии в реанимации, а сегодня ушел из жизни… И этот вирус уже не фантом, что о нем только говорят где-то, он касается так или иначе каждой семьи. Это такая общечеловеческая беда", – цитирует Сати Казанову Woman Hit.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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