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«Мне страшно»: дочь экс-солиста «На-На» попрощалась с родными и друзьями

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Дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктория перенесла несколько операций по удалению опухоли. Сейчас девушка проходит курс лучевой терапии.

Проблемы со здоровьем у 26-летней Виктории Левкиной начались в декабре прошлого года. 29-го числа она почувствовала легкое недомогание. В этот же день девушка упала в обморок. У нее начались эпилептический припадок и судороги. Викторию срочно госпитализировали, ей сделали компьютерную томографию, в результате которой выяснилось, что у нее опухоль мозга.

Левкина сильно испугалась за свою жизнь. Она думала, что уже не перенесет болезнь, поэтому заранее решила попрощаться с друзьями и близкими.

"Испугалась ужасно. Написала всем, что у меня что-то с головой, я в больнице и мне страшно", – рассказала Левкина изданию StarHit. Мириться со словами Виктории родные не хотели. На Новый год они приехали в палату с подарками, чтобы порадовать девушку.

10 января дочь экс-солиста группы "На-На" выписали из больницы. Через четыре дня ее снова госпитализировали, чтобы прооперировать. Хирургическое вмешательство прошло относительно быстро. После наркоза она чувствовала себя хорошо.

Похожая ситуация была у ее отца, Владимира Левкина. Он дважды столкнулся с онкологическим заболеванием. Виктория консультируется с отцом, который, в свою очередь, поддерживает дочь. "Мы с ним постоянно на связи. Моя болезнь очень сильно сплотила семью", – призналась Левкина.

Стоит отметить, что изначально врачи говорили о доброкачественной опухоли у Виктории. Однако после гистологии у нее диагностировали астроцитому – злокачественную опухоль. Ее обнаружили в правой лобной доли мозга.

Сейчас Виктории предстоит закончить курсы лучевой терапии, чтобы убить клетки, с которыми взаимодействовала опухоль. В мае девушке снова сделают МРТ, после которой станет ясно, удалось ли избавиться от рака.

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Источник — dni.ru
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