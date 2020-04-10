Массовый карантин: У Бориса Корчевникова нашли коронавирус

10.04.2020 | 20:19

Появилась тревожная информация о состоянии здоровья гендиректора канала "Спас" Бориса Корчевникова. Выяснилось, что у него нашли коронавирус.

В Сети обнародованы данные о том, что Корчевников инфицирован COVID-19. Очевидны утверждают, что буквально недавно ведущий удивил общественность, когда приехал на мероприятия, связанные с работой, при этом внушая окружающим тревогу своим внешним видом.

Самые неутешительные прогнозы в итоге оказались правдивыми, пишет телеграм-канал "Baza". Осведомленные источники сообщили, что специалисты поставили Корчевникова в известность о диагнозе по телефону. После этого представитель шоу-бизнеса уехал со съемок.

Стоит отметить, что есть и положительные новости о состоянии здоровья Корчевникова. В СМИ пишут, что ведущий переносит заболевание довольно легко. По этой причине Борис сейчас находится в своем доме в Москве.

Некоторые новостные ресурсы пишут, что Корчевников контактировал с большим количеством людей, которых теперь должны отправить на карантин. При этом точный список коллег ведущего, входящих в группу риска, не приводится.

Есть вероятность, что заболевание Корчевникова отразится на состоянии здоровья десятков сотрудников, трудящихся на нескольких крупных телеканалах. На данный момент официальных комментариев о случившемся со знаменитостью не появлялось.