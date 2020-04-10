Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|07:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  82.21  |  $  75.17

Полезное

Лещенко взорвался из-за обвинений в заражении Бабкиной

Печать

Последнее время появляются тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. В болезни артистки даже умудрились обвинить Льва Лещенко.

Лев Лещенко резко отреагировал на обвинения в том, что из-за него COVID-19 якобы была инфицирована Надежда Бабкина.

Обладатель одного из самых узнаваемых баритонов в России прошелся по Аркадию Укупнику, который и стал источником подобных слухов. Лев Валерьянович заявил, что композитор "несет ересь". Лещенко заверил, что уже порядка трех месяцев не виделся с Бабкиной.

Певец добавил, что непростой период в жизни Надежды Георгиевны заставил его написать целый текст о ситуации с пандемией COVID-19, пишет издание MK.ru. В своей заметке лещенко утверждал, что гораздо страшнее во всем этом не сам вирус, а паника и дурные мысли, которым подвергаются люди.

Напомним, что состояние здоровья Надежды Бабкиной вызывает серьезные опасения. Еще до госпитализации певице кололи витамины для поддержания иммунитета.

Все это время артистка работала не покладая рук. Коллеги по цеху рассказывали, что Бабкина позволяла себе выходной лишь раз в месяц и не более того. А последние репетиции и вовсе выжали из нее все соки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В своей заметке лещенко утверждал
Теперь его фамилию можно со строчной буквы писать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте