Легендарный музыкант рассказал правду о романе с Пугачевой

10.04.2020 | 16:32

Леонид Борткевич был солистом культовой советской группы "Песняры". В новом выпуске шоу "Судьба человека" он рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой.

После конкурса в Каннах коллектив завоевал признание публики и стал активно гастролировать. В одну из таких заграничных поездок артисты отправились с Примадонной. Леонид Борткевич рассказал, что "Песнярам" даже пришлось аккомпанировать Пугачевой, так как ее музыканты были невыездными.

Именно в ту пору они с Аллой Борисовной и подружились. "Я был один в зале, и я услышал, как она репетирует. Она, кажется, "Не отрекаются, любя" пела", – рассказал музыкант в эфире шоу "Судьба человека".

Артиста поразила актерская игра звезды. Он подошел к исполнительнице и спросил, как ей удается так завороженно петь даже в пустой аудитории.

"Ты знаешь, дорогой, если в сердце ничего нет, то ничего и не будет. Это все сердцем надо чувствовать", – сказала Примадонна.

Многие думали, что Алла Пугачева и Леонид Борткевич встречаются. Люди приписывали паре бурный роман, однако солист легендарной группы не подтвердил слухи. "Да, стали друзьями. То есть творческими друзьями", – уточнил лидер группы "Песняры".

Борткевич с теплом вспоминает отношения с Аллой Борисовной. Он был в восторге от таланта певицы и с удовольствием поддерживал общение.