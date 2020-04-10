Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  80.65  |  $  73.75

Полезное

Легендарный музыкант рассказал правду о романе с Пугачевой

Печать

Леонид Борткевич был солистом культовой советской группы "Песняры". В новом выпуске шоу "Судьба человека" он рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой.

После конкурса в Каннах коллектив завоевал признание публики и стал активно гастролировать. В одну из таких заграничных поездок артисты отправились с Примадонной. Леонид Борткевич рассказал, что "Песнярам" даже пришлось аккомпанировать Пугачевой, так как ее музыканты были невыездными.

Именно в ту пору они с Аллой Борисовной и подружились. "Я был один в зале, и я услышал, как она репетирует. Она, кажется, "Не отрекаются, любя" пела", – рассказал музыкант в эфире шоу "Судьба человека".

Артиста поразила актерская игра звезды. Он подошел к исполнительнице и спросил, как ей удается так завороженно петь даже в пустой аудитории.

"Ты знаешь, дорогой, если в сердце ничего нет, то ничего и не будет. Это все сердцем надо чувствовать", – сказала Примадонна.

Многие думали, что Алла Пугачева и Леонид Борткевич встречаются. Люди приписывали паре бурный роман, однако солист легендарной группы не подтвердил слухи. "Да, стали друзьями. То есть творческими друзьями", – уточнил лидер группы "Песняры".

Борткевич с теплом вспоминает отношения с Аллой Борисовной. Он был в восторге от таланта певицы и с удовольствием поддерживал общение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте