Из-за плохого самочувствия Алибасова у Федосеевой-Шукшиной могут возникнуть проблемы

10.04.2020 | 09:17

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов разъехались по разным квартирам. Возлюбленные не живут вместе. Народная артистка решает жилищный вопрос.

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина то и дело участвует в судебных процессах. В конце февраля народная артистка РСФСР вместе со своей дочерью Ольгой были ответчиками из-за иска Николая Кузнецова, руководителя фонда Василия Шукшина. Мужчина обратился в суд из-за того, что Федосеева-Шукшина нелестно отозвалась о директоре фонда "Весна". В результате требуемую компенсацию в два миллиона рублей Кузнецов не получил. Кроме того, ему пришлось выплатить компенсацию артистке и ее дочери за затраты и моральный вред.

В начале весны Лидия Николаевна выиграла еще одно дело и отсудила 100 тысяч рублей. Неясно, участвовал ли в нем все тот же Николай Кузнецов. Лишь известно, что вдова Василия Шукшина едва не стала жертвой мошенников, которые пытались завладеть ее средствами.

Как рассказала представитель Лидия Николаевны, юрист Юлия Вербицкая-Линник, судебная доверенность путем обмана была переоформлена на других лиц. Благодаря адвокату аферистам не удалось провернуть свою схему, и артистка получила свои деньги. Как позже призналась Федосеева-Шукшина, это произошло из-за ее чрезмерной доверчивости.

В апреле народная артистка столкнулась с новой проблемой. Чтобы решить спорный имущественный вопрос, она снова обратилась к Вербицкой-Линник. Подробности сложной ситуации не раскрываются. Как пишет "Вокруг ТВ", Лидия Николаевна не живет вместе со своим супругом Бари Алибасовым, но для решения проблемы он очень нужен. В итоге Федосеева-Шукшина отправила музыканту важное письмо, но из-за режима самоизоляции и плохого самочувствия Алибасов не может дойти до почты. Юрист беспокоится, что состояние супругов ухудшится из-за пандемии коронавируса, ведь они находятся в зоне риска.