Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  81.20  |  $  74.20

Полезное

Из-за плохого самочувствия Алибасова у Федосеевой-Шукшиной могут возникнуть проблемы

Печать

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов разъехались по разным квартирам. Возлюбленные не живут вместе. Народная артистка решает жилищный вопрос.

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина то и дело участвует в судебных процессах. В конце февраля народная артистка РСФСР вместе со своей дочерью Ольгой были ответчиками из-за иска Николая Кузнецова, руководителя фонда Василия Шукшина. Мужчина обратился в суд из-за того, что Федосеева-Шукшина нелестно отозвалась о директоре фонда "Весна". В результате требуемую компенсацию в два миллиона рублей Кузнецов не получил. Кроме того, ему пришлось выплатить компенсацию артистке и ее дочери за затраты и моральный вред.

В начале весны Лидия Николаевна выиграла еще одно дело и отсудила 100 тысяч рублей. Неясно, участвовал ли в нем все тот же Николай Кузнецов. Лишь известно, что вдова Василия Шукшина едва не стала жертвой мошенников, которые пытались завладеть ее средствами.

Как рассказала представитель Лидия Николаевны, юрист Юлия Вербицкая-Линник, судебная доверенность путем обмана была переоформлена на других лиц. Благодаря адвокату аферистам не удалось провернуть свою схему, и артистка получила свои деньги. Как позже призналась Федосеева-Шукшина, это произошло из-за ее чрезмерной доверчивости.

В апреле народная артистка столкнулась с новой проблемой. Чтобы решить спорный имущественный вопрос, она снова обратилась к Вербицкой-Линник. Подробности сложной ситуации не раскрываются. Как пишет "Вокруг ТВ", Лидия Николаевна не живет вместе со своим супругом Бари Алибасовым, но для решения проблемы он очень нужен. В итоге Федосеева-Шукшина отправила музыканту важное письмо, но из-за режима самоизоляции и плохого самочувствия Алибасов не может дойти до почты. Юрист беспокоится, что состояние супругов ухудшится из-за пандемии коронавируса, ведь они находятся в зоне риска.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте