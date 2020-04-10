«Дышать невозможно»: Пригожин раскрыл подробности своей болезни

10.04.2020 | 09:46

Иосиф Пригожин стал гостем программы "Алена, блин!". В студии музыкальный продюсер рассказал о пандемии коронавируса и о своей болезни.

Супруг певицы Валерии заявил, что коронавирус COVID-19 был искусственно выведен для решения политических проблем. Он отметил, что инфекция похожа на чуму. "Вы могли себе представить еще полгода назад, что страны и континенты будут территориально закрыты, что будут гибнуть люди?" – спросил Иосиф Пригожин.

Прогноз по ситуации с распространением заболевания он дал неутешительный. По его словам, пандемия затянется до конца года и люди в лучшем случае смогут пойти куда-нибудь только зимой. "Мы долго будем оправляться от этого", – подчеркнул продюсер.

Продюсер вспомнил, как девять лет назад переболел свиным гриппом. У бизнесмена обнаружили двустороннее воспаление легких. "Дышать невозможно. Жить не хотелось", – раскрыл он жуткие подробности.

За жизнь Иосифа Пригожина боролись врачи Екатеринбургской областной больницы. По его словам, в регионах России много достойных медиков и их труд должен хорошо поощряться.