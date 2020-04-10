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Бездомная обвинила Сергея Зверева в похищении сына

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Может ли Сергей Зверев стать похитителем человека без определенного места жительства, выясняют сейчас полицейские. Бездомная женщина считает известного стилиста причастным к пропаже ее сына.

Правоохранительные органы столицы ищут бомжа. Как рассказала его 55-летняя мать полицейским, которая также не имеет постоянного места жительства, 27-летний Морис пропал в районе Якиманка. Ее сын якобы сел на троллейбус и уехал в неизвестном направлении. Женщина занималась поисками сама, но это не дало результатов.

Как пишет агентство "Москва", Морис не находится на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах. Телефона при себе мужчина не имел. В качестве возможных похитителей сына она назвала стилиста Сергея Зверева, а также некого бизнесмена.

Стоит отметить, что женщина с Морисом скитается по хостелам. Ее сына уже разыскивали шесть лет назад. Тогда он уехал из Москвы в Калужскую область на концерт и исчез. Мужчину нашли благодаря спасательному отряду "Лиза Алерт", сообщает "Москва 24".

Напомним, что Сергей Зверев в последнее время выступает активистом и привлекает внимание общества к экологическим проблемам Сибири. Так, в прошлом году стилист устроил одиночный пикет на Красной площади, держа в руках плакат "Спаси Байкал". Тогда на озере проводилась стройка завода по разливу воды.

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Источник — dni.ru
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