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77-летняя ведущая Ангелина Вовк на время рассталась с молодым ухажером

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Известие о том, что Ангелина Вовк выходит замуж за своего коллегу Михаила Куницына, стало сенсацией. Однако сама легендарная ведущая сообщила о том, что в разлуке с избранником.

Ангелина Вовк перестала работать: не участвует в съемках и не ведет различные мероприятия. Более того, сообщается, что она покинула Москву. Всему виной пандемия коронавируса. Карантин 77-летняя ведущая, которая в силу возраста попадает в группу риска, предпочла отсидеть за городом.

Поклонники тревожатся за звезду советского телевидения, ведь Ангелина Вовк была на тех самых съемках у Андрея Малахова, где отметился побывавший в Америке и Канаде певец Лев Лещенко. Впрочем, сама телеведущая настроена оптимистично. Она заявила, что сидела на расстоянии от артиста. Тем не менее, чтобы быть уверенной, что с ней все в порядке, Ангелина Вовк отправилась к знакомому доктору, тот ее обследовал и заверил, что с ней все в порядке. "Никаких проблем у меня нет, чувствую себя прекрасно!" – объявила 77-летняя ведущая.

Интересно, что карантин Ангелина Вовк проводит без своего молодого ухажера – шоумена и ведущего Михаила Куницына. Напомним, что разница в возрасте между ними составляет 25 лет. Однако это пикантное обстоятельство, как говорят, не помешало ему сделать предложение руки и сердца легендарному диктору.

О расставании с женихом Ангелина Вовк сообщила так: "Я на даче – в деревне, в глуши. Нахожусь на самоизоляции. А у Михаила другая изоляция – отдельно от меня". Известная ведущая на карантине не скучает. Например, чтобы не поправиться, она регулярно делает зарядку. Ну и, разумеется, сидит в Интернете.

Недавно телеведущая прочитала, будто коронавирус был искусственно создан некими зарубежными спецслужбами. "Говорят, что, запустив вирус, кто-то хочет убрать с Земли два миллиарда человек. Я не знаю, правда это или нет, но когда это все читаешь, волосы дыбом встают, можно сойти с ума!" – цитирует Ангелину Вовк "Собеседник".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Там же ежик уже умер...

Гость||

Где?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О расставании с женихом Ангелина Вовк сообщила
Заберемениля наверное?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А у Михаила другая изоляция – отдельно от меня".
Ну конЭчно, он теперь изолирует молоденьких. Изолятор не должен простаивать - это вредно.

Имя: Гость
Комментарий:

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