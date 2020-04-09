09.04.2020 | 12:12

Застрявшая из-за коронавируса в Москве дочь Евгения Петросяна времени зря не теряет. В Америке, где она с семьей живет уже много лет, сейчас с творческой работой трудно. А в России Викторина смогла себя реализовать.

Викторина в разное время занималась то одним, то другим бизнесом. Туризм, производство елочных игрушек, организация выставок – все это оказалось не таким прибыльным, как продюсирование телепередач.

Талант к последнему в полной мере Викторина Петросянц (именно так на самом деле звучит настоящая фамилия) смогла реализовать в России. При поддержке Министерства культуры она как индивидуальный предприниматель стала делать программу "Большие – маленьким", которая по вечера идет на канале "Культура". Причем, как говорят, приносит эта авантюра хорошие деньги.

В программе известные люди – Нонна Гришаева, Игорь Костолевский, Юрий Энтин – читают на протяжении четырех-шести минут детские книги. Разумеется, без участия Елены Степаненко – четвертой по счету мачехи Викторины Петросян – не обошлось. Как говорится, свои люди – сочтемся. В очередном выпуске, который, судя по финальным титрам, выпустил "ИП Петросянц Викторина Евгеньевна по заказу ВГТРК в 2020 году", бывшая жена Евгения Петросяна читала стихотворение Корнея Чуковского с символичным названием "Краденое солнце". Читала, правда, очень артистично!

Интересно, что знаменитый отец Викторины Петросян в этом проекте не появился. Вероятно, он декламирует хуже, чем бывшая благоверная. Не появилась и новая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова. Хотя, наверное, по книжке текст она бы прочесть смогла.

Как говорят, все дело в напряженных отношениях Викторины с папой. Они практически не общаются, наследница живет в одной из квартир Степаненко в центре столицы, и целиком стала на ее сторону в вопросе раздела имущества. Они много времени проводят вместе, хотя когда-то, по слухам, были на ножах.