09.04.2020 | 11:35

Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых крепких семей в отечественном шоу-бизнесе. Однако актеры не скрывают, что в их отношениях никогда не было все гладко.

Антон и Виктория Макарские вместе более 20 лет. В свежем интервью они рассказали, как при разности характеров им удается сохранять брак. У пары есть дочь Мария и сын Иван. Супруги убеждены, что дети – не цель брака, хотя и признают, что сильно изменились под их влиянием.

Виктория вспомнила шутку бабушки, которую та выдала прямо при репортерах. Тогда она обратилась к Антону с просьбой быть осторожнее с другими женщинами.

"Им одно и то же от вас нужно! Узнаю, что какая-то тебя обидела – космы ей повырываю!" – сказала бабушка Вики. После этого, по словам актрисы, все решили, что ей приходится терпеть измены мужа, но это не так.

"И Антон, и я очень брезгливые люди. Даже представить не могу, чтобы он позволил себе такую антисанитарию, как блуд. Ну и потом, посмотрите на мою наглую, счастливую и довольную физиономию. Разве я похожа на женщину, которой изменяет муж?" – спросила Макарская.

Что касается развода, то на заре отношений Антон не раз уходил от Виктории. Это заканчивалось тем, что она его разыскивала и возвращала домой. Поводом для скандалов могло быть что угодно. В такие моменты Вика грозилась уехать домой, в Белоруссию. На самом деле у нее и мысли не возникало расстаться с любимым мужчиной.

"Не-не-не! "Будет по-моему" – бывало, но "расстанемся" – это слишком! Мы женаты один раз и на всю жизнь. Что бы ни происходило. Такое правило. Так что можно думать хоть про убийство, только не про развод!" – отрезал Макарский.

"Возможно, меня сейчас не поймут или подумают, что я выпендриваюсь, но я скажу правду о наших отношениях. Мы с Антоном оба осознаем ответственность перед Богом за свою семью и за будущее своего рода. Очень надеюсь, что уже прошли те стадии человеческих страстей и глупостей, которые способны разрушить нашу жизнь", – цитирует артистку Woman`s Day. Интересно, что в ответ муж посоветовал ей не зарекаться.