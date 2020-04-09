Вырезали из эфира: друг Пугачевой отказался от съемок на Первом канале

09.04.2020 | 17:05

Илья Резник - нечастый гость на различных телешоу. Поэт-песенник объяснил, почему отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и почему зарекся приходить на Первый канал.

Илья Резник по праву считается одним из самых желанных гостей на телевидении. Он знаком со многими известными личностями. Написал множество песен для Аллы Пугачевой, которые впоследствии стали хитами. Они дружили на протяжении многих лет. Да и сам по себе Илья Резник - интересный человек со своими, оригинальными взглядами на жизнь. Однако на телеэкранах он появляется редко.

Недавно он вместе с женой Ириной принял участие в записи программы Максима Галкина "Сегодня вечером" на Первом канале. Впечатления у него от шоу оказались негативными. Оказывается, большую часть того, что супруги рассказали, попросту вырезали.

"Про венчание рассказывали, про крещение, про нашу жизнь в Крыму, про общение с Владыкой Нестором, его паствой. О нашей счастливой духовной жизни. Но нас вырезали из эфира. Мы им сказали, что на Первый канал больше ходить не будем", – заявил обиженный поэт.

Говорят, Илью Резника с супругой не раз зазывали на НТВ, на передачу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Якобы предлагали большой гонорар, однако пара все равно отказалась. "Я не знаю по поводу суммы гонорара за "Секрет на миллион". Ира с ними разговаривала: они повышали сумму. Но я в эти дела не вмешивался. Слышал ее отказ на повышенных тонах и просьбу не звонить. Но они все равно звонят", – прокомментировал информацию Илья Резник.

Поэт отметил, что его приглашали и на шоу Андрея Малахова. "Мы не ходим. Слава Богу, нет в этом необходимости. Пиар мне не нужен. Жаль тратить время", – цитирует именитого поэта-песенника "Собеседник".