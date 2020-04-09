Ученые выяснили, почему жители Азии менее подвержены коронавирусу, чем европейцы

09.04.2020 | 13:53

К любопытному заключению пришли итальянские ученые, изучившие воздействие коронавируса на людей различных национальностей.

Специалисты предполагают, что из-за редких особенностей генома SARS-CoV-2 взаимодействует с клетками жителей Италии не так, как с азиатами и представителями большинства других стран.

Молекулярные биологи выяснили, что скорость развития заболевания и симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) в разных странах могут отличаться и зависят от генетических особенностей населения.

Ранее эта гипотеза уже неоднократно высказывалась различными пользователями в Интернете. И вот теперь, похоже, она нашла свое подтверждение. Свои выводы ученые описали в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv. Материал позволяет объяснить, почему так много итальянцев умерло от COVID-19.

"Мы открыли три вариации в гене ACE2, которые достаточно часто встречаются среди итальянцев и у других европейских народов и почти отсутствуют у жителей Азии. Эти версии гена, как показывают наши расчеты, могут менять характер взаимодействий вируса с клетками и влиять на скорость его распространения и уровень смертности", – сообщают исследователи.

Специалисты проанализировали почти семь тысяч геномов жителей Италии. Используя эти данные, биологи отобрали все существующие варианты ACE2 и изучили то, как мелкие мутации в этом гене могут влиять на сцепление кодируемого им белка и вируса.

Как именно меняется характер их взаимодействий, ученые пока не могут точно сказать. Однако они предполагают, что подобные вариации в структуре ACE2 у жителей Италии и других южно-европейских стран может объяснять то, почему уровень смертности там оказался в разы выше, чем в Южной Корее, Китае и Сингапуре.