Третий ребенок Антона и Виктории Макарских будет волей Бога

В Пензу Антон и Виктория Макарские приехали из Москвы утренним поездом. Не успели сесть в поджидавший их лимузин, как Виктория вспомнила, что забыла в купе свое концертное платье, и помчалась обратно.
«Это вообще неудивительно, Вика забывает платья везде, где только можно, — с улыбкой прокомментировал происшествие Антон. — Как-то в самолете забыла, нам пришлось долго договариваться с охраной, чтобы на обратном пути к самолету миновать все кордоны. Я, кстати, тоже не святой, постоянно телефоны теряю».
В эксклюзивном интервью мы поинтересовались у Антона Макарского, как реагируют на отъезд родителей их 7-летняя дочка Маша и 4-летний Иван.
— Дети уже привыкли, что мы постоянно куда-то уезжаем, хотя эти гастроли станут самым долгим расставанием, — сказал артист. — Сейчас мама Вики, гостившая у нас в Сергиевом Посаде, уехала в Беларусь, и с детьми сидит воспитательница Настя из детского садика. Мы каждый день с ними на связи.
В Пензе, кстати, дети ни разу получится их привезти. Тем более, возможно, появится повод бывать в родных пенатах почаще. Вроде бы в Пензе планируется создать Театр эстрады, таких в России всего пока три, а руководить им будет, по моей информации, друг нашей семьи, музыкант и продюсер Семен Романович Гольцман. Возможно, на базе театра мы создадим какой-нибудь мюзикл.
— Как себя чувствует твой дедушка, народный артист России Михаил Яковлевич Каплан?
— Дед себя чувствует неплохо, очень скучает по Пензе, рвется приехать, но родные боятся его отпускать, все-таки 87 лет. Он попросил меня передать всем пензякам огромный привет!
— А чем закончилась эпопея с домом под Сергиевым Посадом, который из-за непрофессионализма строителей оказался непригодным для проживания?
— Мы от него избавились и вот уже четыре года живем в самом Сергиевом Посаде. Лавра находится буквально напротив нашего дома, под боком и крестный наших деток — местный иеродиакон Зотик. А крестная мама сына — монахиня Евфросиния, невероятная женщина с огромным сердцем. Она занимается слепоглухонемыми детками в сергиевопосадском интернате.
— За третьим пока не собираетесь?
— Ну, мы над этим усиленно работаем, а получится или нет — это уже вопрос в инстанцию выше.
— Учитывая, что ваши с Викторией концерты интерактивные, случаются какие-то накладки?
— На прошлом концерте в Зеленограде на сцену вышел пожилой мужчина, который представился как начинающий стендапер и начал поздравлять женщин с 8 Марта. Минут 5 поздравлял, ребята уже начали играть, намекая, что хотелось бы продолжить концерт. А я молча стоял и пристально смотрел на выступающего, вызывая у публики неудержимый хохот. В общем, из скучного поздравления получился достаточно веселый номер.
— В последнее время тебя нечасто можно увидеть в кино и сериалах. Почему так?
— Так у нас гастрольная деятельность все время отнимает. Но в прошлом году вышло несколько короткометражек с моим участием. Сейчас доснимаем сериал «Любовь с доставкой на дом». По сюжету одинокая девушка, работающая начальником отдела подарков в интернет-магазине «С доставкой на дом», знакомится по Интернету с замечательным добрым парнем — Форестом, ее родственной душой. При этом девушка даже не подозревает, что этот чудесный молодой человек не кто иной, как ее шеф-тиран — красавчик Максим Викторович, с которым у Анюты серьезные контры по работе.
Я как раз и играю главную роль, а моя партнерша по площадке — Настя Денисова, известная по роли Палны в сериале «Деффчонки». На 2020 год есть задумка интересного сериала и полнометражного фильма. Но пока это секрет. Работа будет с единомышленниками, с которыми мы снимали «Святыни России» для канала «Спас».
Большой зал ЦКиД оказался заполнен битком, и среди зрителей было немало родных и близких Антона, который предложил всем желающим, если они хотят что-то сказать со сцены, не стесняться — подниматься и говорить. А подарками и цветами сцена была завалена уже после первой песни. Поклонники несли и домашние закрутки, и сладкие презенты собственного изготовления, и игрушки для детишек Макарских.
Виктория напомнила зрителям о том, что в этом году исполняется 13 лет, как они с Антоном вышли на сцену поющим дуэтом. И все эти годы с ними те же музыканты, что и сегодня. «Антон 13 лет назад вышел на сцену, кстати, в том же костюме, что на нем сейчас», — добавила певица.
«Хороший костюм! — заявил Макарский. — Но главное, что я вышел с той же женой». После песни «Вечная любовь» Антон разглядел в первых рядах свою школьную учительницу французского, спустился со сцены и встал перед ней на колено.
«Я плохо учился, не повторяйте, дети, моих ошибок, учитесь хорошо, — сказал артист. — Я на всех экзаменах пел по-французски. Ну, мне казалось, что по-французски.
Вспоминается случай, когда я снимался с ним общались. Меня переполняли чувства, и я спел ему на французском партию Квазимодо из мюзикла Notre-Dame de Paris. Тут подходит переводчик и переводит слова Ришара: «Парень неплохо поет. А на каком языке?»
После этого Антон исполнил песню на французском, а его учительница крикнула, что ставит ему за произношение твердую пятерку. А ближе к финалу Макарский приготовил для земляков небольшой сюрприз, исполнив композицию молодого композитора из Заречного.
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