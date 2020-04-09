Третий ребенок Антона и Виктории Макарских будет волей Бога

09.04.2020 | 19:50

В Пензу Антон и Виктория Макарские приехали из Москвы ут­ренним поездом. Не успели сесть в поджидавший их лимузин, как Виктория вспомнила, что забыла в купе свое концертное платье, и помчалась обратно.

«Это вообще неудивительно, Вика забывает платья везде, где только можно, — с улыбкой про­комментировал происшествие Антон. — Как-то в самолете за­была, нам пришлось долго дого­вариваться с охраной, чтобы на обратном пути к самолету ми­новать все кордоны. Я, кстати, тоже не святой, постоянно теле­фоны теряю».

В эксклюзивном интервью мы поинтересовались у Антона Макарского, как реагируют на отъ­езд родителей их 7-летняя дочка Маша и 4-летний Иван.

— Дети уже привыкли, что мы постоянно куда-то уезжаем, хотя эти гастроли станут самым долгим расставанием, — сказал артист. — Сейчас мама Вики, гостившая у нас в Сергиевом Посаде, уехала в Беларусь, и с детьми сидит воспитательница Настя из детского садика. Мы каждый день с ними на связи.

В Пензе, кстати, дети ни разу получится их привезти. Тем бо­лее, возможно, появится повод бывать в родных пенатах поча­ще. Вроде бы в Пензе плани­руется создать Театр эстрады, таких в России всего пока три, а руководить им будет, по моей информации, друг нашей семьи, музыкант и продюсер Семен Ро­манович Гольцман. Возможно, на базе театра мы создадим ка­кой-нибудь мюзикл.

— Как себя чувствует твой дедушка, народный артист России Михаил Яковлевич Каплан?

— Дед себя чувствует непло­хо, очень скучает по Пензе, рвет­ся приехать, но родные боятся его отпускать, все-таки 87 лет. Он попросил меня передать всем пензякам огромный привет!

— А чем закончилась эпо­пея с домом под Сергиевым Посадом, который из-за не­профессионализма строите­лей оказался непригодным для проживания?

— Мы от него избавились и вот уже четыре года живем в са­мом Сергиевом Посаде. Лавра находится буквально напротив нашего дома, под боком и крест­ный наших деток — местный иеродиакон Зотик. А крестная мама сына — монахиня Евфросиния, невероятная женщина с огромным сердцем. Она занима­ется слепоглухонемыми детками в сергиевопосадском интернате.

— За третьим пока не соби­раетесь?

— Ну, мы над этим усилен­но работаем, а получится или нет — это уже вопрос в инстан­цию выше.

— Учитывая, что ваши с Викторией концерты интер­активные, случаются какие-то накладки?

— На прошлом концерте в Зеленограде на сцену вышел пожилой мужчина, который представился как начинающий стендапер и начал поздравлять женщин с 8 Марта. Минут 5 по­здравлял, ребята уже начали иг­рать, намекая, что хотелось бы продолжить концерт. А я молча стоял и пристально смотрел на выступающего, вызывая у пуб­лики неудержимый хохот. В об­щем, из скучного поздравления получился достаточно веселый номер.

— В последнее время тебя нечасто можно увидеть в кино и сериалах. Почему так?

— Так у нас гастрольная дея­тельность все время отнимает. Но в прошлом году вышло не­сколько короткометражек с моим участием. Сейчас доснимаем сериал «Любовь с доставкой на дом». По сюжету одинокая девушка, работающая началь­ником отдела подарков в интер­нет-магазине «С доставкой на дом», знакомится по Интернету с замечательным добрым парнем — Форестом, ее родственной ду­шой. При этом девушка даже не подозревает, что этот чудесный молодой человек не кто иной, как ее шеф-тиран — красавчик Максим Викторович, с которым у Анюты серьезные контры по работе.

Я как раз и играю главную роль, а моя партнерша по пло­щадке — Настя Денисова, из­вестная по роли Палны в сериа­ле «Деффчонки». На 2020 год есть задумка ин­тересного сериала и полноме­тражного фильма. Но пока это секрет. Работа будет с едино­мышленниками, с которыми мы снимали «Святыни России» для канала «Спас».

Большой зал ЦКиД оказался за­полнен битком, и среди зрителей было немало родных и близких Антона, кото­рый предложил всем желающим, если они хотят что-то сказать со сцены, не стесняться — под­ниматься и говорить. А подарками и цветами сцена была завалена уже после первой пес­ни. Поклонники несли и домашние закрутки, и сладкие презенты собственного изготовления, и игрушки для детишек Макарских.

Виктория напомнила зрителям о том, что в этом году исполняется 13 лет, как они с Антоном вышли на сцену поющим дуэтом. И все эти годы с ними те же музыканты, что и сегодня. «Антон 13 лет назад вышел на сцену, кстати, в том же костюме, что на нем сейчас», — доба­вила певица.

«Хороший костюм! — заявил Макарский. — Но главное, что я вышел с той же женой». После песни «Вечная любовь» Антон разгля­дел в первых рядах свою школьную учительни­цу французского, спустился со сцены и встал перед ней на колено.

«Я плохо учился, не повторяйте, дети, моих ошибок, учитесь хорошо, — сказал артист. — Я на всех экзаменах пел по-французски. Ну, мне казалось, что по-французски.

Вспоминается случай, когда я снимался с ним общались. Меня переполняли чувства, и я спел ему на французском партию Квазимодо из мюзикла Notre-Dame de Paris. Тут подходит пе­реводчик и переводит слова Ришара: «Парень неплохо поет. А на каком языке?»

После этого Антон исполнил песню на фран­цузском, а его учительница крикнула, что ставит ему за произношение твердую пятерку. А ближе к финалу Макарский приготовил для земляков небольшой сюрприз, исполнив ком­позицию молодого композитора из Заречного.