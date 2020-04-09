Словно папа: старший сын Марии Мироновой помогает с воспитанием малыша

09.04.2020 | 17:53

Журналисты уже несколько раз проводили кропотливые расследования, чтобы выяснить личность супруга популярной актрисы Марии Мироновой. Но дочь Андрея Миронова и ее близкие умеют хранить тайны.

Большинство "акул пера" сходятся во мнении, что в четвертый раз замуж Мария вышла в 2017 году. Личность супруга ей удалось скрывать во время беременности и даже после рождения второго ребенка.

Сама Миронова не говорит, кто стал ее очередным избранником, но и не скрывает, что счастлива с ним. "Я встретила свою большую любовь, хотя в "Википедии" об этом не написано. Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье, потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить – сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками", – призналась в интервью в конце 2019 года Мария.

По мнению журналистов "Комсомольской правды", возлюбленным артистки стал ее коллега Андрей Сорока. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, намного моложе Мироновой? Он сопровождал звезду на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. А когда видел, что его снимают, стремительно скрывался от камер.

Хотя сама Мария не раз намекала, что ее избранник не связан с театром и кино, а является предпринимателем. Журналистам даже удалось найти подходящую кандидатуру. По предположению некоторых СМИ четвертого мужа Мироновой зовут Андрей и он является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

Сейчас актриса наслаждается жизнью и своим маленьким счастьем. Все свое свободное время она уделяет Теодору. Помогает ей воспитывать кроху ее сын старший сын Андрей. Накануне Миронова на своей странице в социальной сети Инстаграм выложила ролик, на котором запечатлено, как её старший сын гуляет с младшим, разница у братьев - 28 лет.