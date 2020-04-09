Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  82.21  |  $  75.17

Полезное

Словно папа: старший сын Марии Мироновой помогает с воспитанием малыша

Печать

Журналисты уже несколько раз проводили кропотливые расследования, чтобы выяснить личность супруга популярной актрисы Марии Мироновой. Но дочь Андрея Миронова и ее близкие умеют хранить тайны.

Большинство "акул пера" сходятся во мнении, что в четвертый раз замуж Мария вышла в 2017 году. Личность супруга ей удалось скрывать во время беременности и даже после рождения второго ребенка.

Сама Миронова не говорит, кто стал ее очередным избранником, но и не скрывает, что счастлива с ним. "Я встретила свою большую любовь, хотя в "Википедии" об этом не написано. Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье, потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить – сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками", – призналась в интервью в конце 2019 года Мария.

По мнению журналистов "Комсомольской правды", возлюбленным артистки стал ее коллега Андрей Сорока. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, намного моложе Мироновой? Он сопровождал звезду на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. А когда видел, что его снимают, стремительно скрывался от камер.

Хотя сама Мария не раз намекала, что ее избранник не связан с театром и кино, а является предпринимателем. Журналистам даже удалось найти подходящую кандидатуру. По предположению некоторых СМИ четвертого мужа Мироновой зовут Андрей и он является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

Сейчас актриса наслаждается жизнью и своим маленьким счастьем. Все свое свободное время она уделяет Теодору. Помогает ей воспитывать кроху ее сын старший сын Андрей. Накануне Миронова на своей странице в социальной сети Инстаграм выложила ролик, на котором запечатлено, как её старший сын гуляет с младшим, разница у братьев - 28 лет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте