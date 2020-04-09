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Полезное | «Переживут ли ваши легкие коронавирус?»: Малышева показала уникальные тесты

09.04.2020|10:00
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Елена Малышева продемонстрировала три домашних теста, благодаря которым можно узнать, переживут ли легкие коронавирус. Их выполнение займет всего пару секунд.

Более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России. При этом большинство заболевших находится в Москве – 5,8 тысячи. Вся страна старается соблюдать режим самоизоляции во избежание увеличения числа заразившихся COVID-19. В зоне риска находятся дети и пожилые граждане.

Оказалось, можно узнать, перенесут ли легкие коронавирус. Ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева в своем инстаграм-аккаунте опубликовала видео, где показала быстрые тесты на качество дыхательной системы. Теледоктор отметила, что они подходят только взрослым.

Первый тест: необходимо обхватить шею руками. Если вышло, то это хорошо.

Второй тест: надуть шарик за один выдох. Его диаметр должен составлять не меньше 15 сантиметров.

Третий тест: сложить согнутые указательный пальцы. Они не должны расходиться.

Если результаты во всех случаях были отрицательными, то это говорит о возможном хроническом заболевании легких. Таким людям обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции.

Еще одна группа риска – страдающие из-за ожирения граждане. Во время пандемии особенно важно перейти на здоровое питание, считает Малышева.

Источник — dni.ru
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