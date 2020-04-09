09.04.2020 | 12:52

Виктория Боня заговорила с поклонниками о филлерах. Она показала, как повлияли на ее внешность омолаживающие процедуры. Результат оказался печальным, а телеведущая попросила не повторять ее ошибок.

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, находящаяся на карантине, решила посвятить свободное время публикациям о методах омоложения. Телеведущая порекомендовала подписчикам своего инстаграм-аккаунта гимнастику, а также сыворотку из собственной крови. Поклонники упрекнули инстадиву, вспомнив, что она делала косметические процедуры типа филлеров.

Боня решила ответить на возмущение и опубликовала еще один пост. Телеведущая не стала отрицать, что прибегала к филлерам, но решила заострить внимание аудитории на минусах таких инъекций. Виктория выложила несколько снимков пятилетней давности, где запечатлено ее лицо крупным планом без фотошопа. После филлеров лицо звезды "Дома-2" было асимметричным: одна щека ниже другой.

"Они просто раздули мое лицо и щеки", – написала Виктория. Чтобы вернуть нормальную внешность, Боня обратилась к другому врачу. Специалист с помощью рэдиуса, который накладывается на костную ткань, сделал каркас. Со временем Виктория обрела прежние черты лица. Звезда хотела заполнить филлерами и пустоты под глазами. Поняв, что этого будет недостаточно, она начала делать специальные упражнения.

Боня попросила поклонников не повторять ее ошибок и не пользоваться филлерами. Сейчас она популяризирует омолаживающую гимнастику для лица.

Напомним, что недавно телеведущая раскритиковала Алену Шишкову за использование косметических инъекций. Однако модель едко ответила Виктории, и той пришлось извиниться за свои слова.