09.04.2020 | 08:52

Популярный певец Стас Михайлов 8 апреля заявил, что смог победить двустороннюю пневмонию, и поведал своим поклонникам о нетипичных симптомах заболевания.

Артист почувствовал легкое недомогание. Михайлов заподозрил, что у него начался бронхит. Это заболевание мучает артиста два раза в год. Станислав Владимирович занялся самолечением и начал принимать привычные для себя медикаменты.

Михайлов отметил, что голова у него не болела, не было насморка и кашля, а вот температура оставалась повышенной. Насторожило певца и то, что он перестал чувствовать запах и вкус, у него появилась ломота во всем теле.

Товарищ артиста посоветовал ему обратиться к медикам. Врачи сделали компьютерную томографию легких и обнаружили двустороннюю пневмонию. Михайлов сдал четыре теста на коронавирус. Все они оказались отрицательными. Медики назначили ему лечение и отпустили домой на самоизоляцию.

"Позаботьтесь о людях, которые рядом с вами. Каждый может быть переносчиком. Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, сразу постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие — нет. Сразу вызывайте скорую", - рассказал в интервью журналистам телеканала НТВ певец.

Михайлов заметил, что у него в крови имеются антитела против коронавируса.

"Прошли тестирование на антитела. Теперь вы понимаете, как это выглядит. Одна полоса — ты здоров, две — ты больной, а третья — ты уже переболел и у тебя есть антитела. Если Роспотребнадзор подтвердит, я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна".