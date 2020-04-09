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Полезное | Игорь Николаев с трудом мог передвигаться из-за болезни

09.04.2020|10:58
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Несколько дней с подозрением на коронавирус провел в инфекционной больнице в Коммунарке певец и композитор Игорь Николаев. Идти самостоятельно после выписки он не смог.

В медицинский центр народный артист угодил 26 марта. Опасения медиков не подтвердились: результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными.

"Огромное спасибо мои врачам, медсестрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок, весь день и бессонную ночь, – обратился Николаев ко всем, кто заботился о нем. – Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены. Возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!"

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" певец опубликовал фото: по больничному коридору его везут в инвалидном кресле. Очевидно, что идти самостоятельно звезда не может. Неужели пневмония оказывает такое влияние на органы движения?

"Игорь, очень ждали хороших вестей, когда ты молчал в соцсетях. Здоровья тебе и близким! И вообще всем здоровья!" – оставила комментарий Яна Чурикова. "Игорь, дорогой, здоровья! И пусть такое не повторяется", – написал Юсиф Эйвазов.

Источник — dni.ru
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Гость|09.04.2020 11:14|

penzainform.ru писал(a):

органы движения?
ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ, части тела ЖИВОТНОГО, служащие для его перемещения в пространстве.

Имя: Гость
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