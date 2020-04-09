09.04.2020 | 08:32

Вся страна следит за состоянием госпитализированной певицы Надежды Бабкиной. Артистку экстренно госпитализировали несколько дней назад.

Артистку доставили в частную клинику в Подмосковье 6 апреля. Она около недели боролась с двусторонней пневмонией (частый симптом тяжелой формы коронавируса) в домашнем режиме, но ей становилось только хуже.

Сразу ряд СМИ сообщил, что врачи предполагают у певицы коронавирус. Сын 70-летней певицы Данила Заседателев сообщил, что его мать соблюдала режим строгой самоизоляции после того, как появилось подозрение.

"Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу", – цитировал слова родственника телеграм-канал Mash.

8 апреля пришли результаты анализов артистки. У Надежды Бабкиной – схожий со Стасом Михайловым случай: пневмония есть, а результат теста на коронавирус отрицательный.

"Дорогие друзья. В Сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья народной артистки России... Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония", коронавируса не обнаружено", - сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети "Инстаграм" концертный директор артистки Александр Велор.

Певица продолжает находиться в больнице. Медики оценивают ее состояние как стабильное.