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Полезное | Астролог Василиса Володина отказалась сниматься в шоу «Давай поженимся»

09.04.2020|09:26
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Популярное брачное шоу Первого канала "Давай поженимся" осталось без одной ведущей. Передачу покинула астролог Василиса Володина. Ее соведущая Лариса Гузеева пояснила почему.

Уже десять лет не меняется состав ведущих "Давай поженимся". Это актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина. Лишь однажды последняя покинула шоу. Это было связано с рождением у нее второго ребенка. Впрочем, вскоре после появления на свет сына Славы (астролог даже приносила его на программу) Василиса вернулась в передачу.

И вот теперь стало известно о том, что Володина снова отказалась сниматься. Об этом объявила Роза Сябитова. "Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Не смотря на обстоятельства – шоу должно продолжаться (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила сваха. Поклонники стали гадать, что случилось, и предлагать свои версии.

Уточнила обстоятельства Лариса Гузеева. Она пояснила, что виной тому коронавирус, бушующий в мире. Артистка призналась, что сама гримируется и причесывается. Зрителей в зале нет. Нет и Володиной.

"Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. Мы дураки. Но так учили раньше: "Сначала думай о Родине, потом – о себе". Мы должны развлекать. Мы должны быть на передовой... Так что не удивляйтесь", – сообщила Гузеева в своем инстаграм-аккаунте.

Зрители неоднозначно отнеслись к решению Василисы Володиной. Одни ее поддержали, отметив, что здоровье и благополучие близких не стоят никаких денег. Другие обрадовались тому, что Роза Сябитова и Лариса Гузеева, несмотря на карантин, продолжили снимать их любимое шоу.

Источник — dni.ru
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