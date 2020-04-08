08.04.2020 | 21:16

Уже несколько недель все звезды российского шоу-бизнеса находятся на самоизоляции. Среди них и популярная актриса Марина Александрова.

Несмотря на то, что артистка все время проводит дома, она не забывает следить за собой. Накануне Марина предстала перед фанатами с накрашенными ярко-красной губами и с соблазнительно ниспадающими на плечи волосами.

"Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду". /Одри Хепберн/ И на самоизоляции тоже не забываем о себе!", – заявила Александрова.

Поклонники пришли в восторг от экстравагантного образа Марины. Многие признались, что артистка является редкой обладательницей природной красоты. Светская львица завораживает фолловеров своей привлекательностью.

Кроме того, фанатки поблагодарили актрису за прекрасные слова, которые напомнили им о том, что вне зависимости от обстоятельств ни в коем случае нельзя забывать о себе. По словам представительниц слабого пола, карантин им теперь не страшен.

"Отличный пост.... Спасибо большое. Женщина всегда должна быть женщиной!", – утверждает один из пользователей Сети.