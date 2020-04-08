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Полезное | Задержанный в Москве Иисус задолжал почти 5 миллионов рублей

08.04.2020|09:31
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В Москве действуют строгие правила самоизоляции. Нарушивших предписание властей ждет суровое наказание.

Несколько дней назад на Патриарших прудах правоохранителями был задержан Иисус Воробьев. Мужчина гулял с собакой, когда к нему подошел наряд полиции.

Иисус отказался покинуть закрытое для прогулок место. В результате он был задержан и доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. А чуть позже оштрафован на тысячу рублей по решению суда.

Эта история была подхвачена многими СМИ. Иисус Воробьев стал настолько известен, что всплыли любопытные факты из его биографии. Журналистам удалось найти информацию, что Воробьев был знаком со скандально известным актером Андреем Паниным.

Кроме того, Иисус оказался злостным неплательщиком. Он и его жена Марина Ример задолжали за коммунальные услуги порядка 4,7 миллиона рублей.

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Гость|08.04.2020 10:05|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, Иисус оказался злостным неплательщиком.
Нет на него Понтия Пилата. Распял бы его, всего делов то.

Гость|08.04.2020 10:15|

penzainform.ru писал(a):

задолжали за коммунальные услуги порядка 4,7 миллиона рублей.
КАПРЕМОНТ?

Имя: Гость
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