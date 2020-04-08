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Полезное | «Вызвали на разговор»: родители Трубача приняли союз сына с Моисеевым

08.04.2020|15:08
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Известный музыкант Николай Трубач стал гостем программы "Судьба человека". Он рассказал ведущему, как родители отнеслись к его дуэту с Борисом Моисеевым.

Мужчина признался, что сначала побаивался выступать с песней "Голубая луна". Однако супруга артиста сама подтолкнула его к союзу со знаменитым исполнителем. Композиция стала хитом 90-х. Николай Трубач отметил, что благодаря этому треку даже в кризисные времена неплохо зарабатывал. "Я горжусь этой песней. Я с огромным уважением отношусь к Борису Михайловичу, к Боре. Мы в прекрасных отношениях", – добавил мужчина.

Впрочем, родители артиста настороженно встретили творчество сына. Как отметил Николай Трубач, его мама – донская казачка – была коммунисткой, то есть человеком старых устоев. "Она как-то так с опаской смотрела на меня", – вспомнил музыкант. Мужчина приехал в гости к родителям с беременной женой. Однако для них ожидание ребенка не было аргументом в пользу традиционности ориентации сына.

"Они с отцом как-то собрались с духом и вызвали меня на разговор. Ну, думаю, сейчас песочить меня будут. И мама сказала: "Сынок, мы же твои родители, мы тебя примем любого", – признался в эфире шоу "Судьба человека" Николай Трубач.

"Ну ты, если что... ты Бориса приглашай к нам в гости, пусть приходит", – сказали родители артисту.

Музыкант отметил, что был очень благодарен родственникам, безоговорочно принявшим их союз с Моисеевым. Правда, отношения у певцов были исключительно творческими.

Источник — dni.ru
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