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Полезное | У Степаненко после развода с Петросяном появился богатый ухажер

08.04.2020|13:57
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Последние два года о Елене Степаненко вспоминают лишь из-за ее громкого развода с Евгенией Петросяном. И мало кто знает, что артистке начал оказывать знаки внимания бизнесмен.

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном вновь на волне популярности. Телеканал "Россия 1" щедро награждает артистку эфирным временем, показывая в праздничные дни ее монологи. А еще она обзавелась своим шоу, премьера которого состоится 12 апреля. Передача получила название "Еще не вечер".

В студию Елена Григорьевна приглашает звезд шоу-бизнеса. Одной из них стала Ольга Бузова. Поп-дива опубликовала кадр со съемок передачи.

Многие пришли в восторг от нового образа юмористки. Она похудела на 40 килограммов, сделала красивую прическу, макияж. Неудивительно, что артистка вновь стала притягательной для мужчин.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник из съемочной группы, у Елены Григорьевны появился поклонник. Он немного моложе юмористки.

Степаненко принимает подарки от ухажера, но вряд ли ответит взаимностью. Говорят, артистка пока не хочет связывать себя отношениями.

Слышать она не хочет и о недавно родившемся наследнике Евгения Петросяна. На просьбы журналистов прокомментировать эту информацию знаменитость отвечает отказом.

Источник — dni.ru
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