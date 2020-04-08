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Полезное | Сменившую имидж Дитковските с трудом узнали даже поклонники

08.04.2020|11:44
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Звезду кино и сериалов Агнию Дитковските сложно узнать. Она поменяла футболки и джинсы на вечерние платья. Актриса примерила новый образ для съемок в теленовелле "За час до рассвета".

Дитковските сыграла роль красавицы по имени Лялька. Героиня Агнии – возлюбленная бандита. Персонаж артистки всегда одет с иголочки: в гардеробе Ляльки роскошные платья, меха и дорогие украшения.

Действия криминальной драмы "За час до рассвета" разворачиваются в послевоенное время, в 1946 году. В центре сюжета лейтенант милиции Денис Журавлев, в исполнении Андрея Бурковского. Страж порядка, фронтовик в прошлом, внедряется в банду преступников, выдавая себя за закоренелого зэка. Денис Журавлев знакомится с красоткой Лялькой, ее избранником-фальшивомонетчиком, которого сыграл Артур Ваха и их дружком по прозвищу Буян – эта роль досталась Артуру Смольянинову.

В картине "За час до рассвета" можно увидеть Константина Хабенского. Артист сыграл начальник Журавлева майора Шумейко.

Добавим, что режиссер ленты Игорь Зайцев старался как можно точнее воссоздать атмосферу середины 40-х. Одежда артистов, аксессуары, обувь были сделаны на заказ. Интерьеры помещений, в которых проходили съемки, художники-постановщики оформили в соответствии с послевоенной модой. Например, стены конспиративной квартиры оклеили популярными тогда обоями цвета "бордо с золотом", а ресторан, где проводят время преступники, украсили типичными для второй половины прошлого века плюшевыми шторами и хрустальными люстрами, сообщает 7Дней.ru.

Напомним, сериал "За час до рассвета" покажут НТВ. Также его можно будет смотреть онлайн на видеоплатформах more.tv и Wink.

Источник — dni.ru
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