08.04.2020 | 12:26

Эпидемия коронавируса и неопределенность на рынке нефти продолжают давить на российскую валюту. И хотя рубль смог отыграть часть утерянных позиций, расслабляться рано, полагают эксперты. Впереди "деревянный" ждут новые испытания, что может обернуться ускорением инфляции.

Обнадеживающие сигналы

Накануне курс рубля усилил рост по отношению к зарубежным валютам. У доллара "деревянный" смог отыграть 60 копеек. Что касается евро, несмотря на рост в течение дня, к вечеру европейская валюта подорожала лишь на три копейки.

Установленный Центральным банком на 8 апреля курс рубля выглядит так:

доллар – 75,45

евро – 82,01

По мнению экспертов, позитивные тенденции для отечественной валюты стали результатом интереса иностранных инвесторов и крупного бизнеса к российскому рынку. Однако более значительную роль играет ситуация на мировом рынке нефти.

Многие ждут положительного итога от встречи стран – членов ОПЕК+, которую планируется провести 9 апреля. Кроме того, на позитивное влияние на курс рубля оказывают новости о скорой стабилизации ситуации с коронавирусом в связи с принятыми правительствами многих стран жесткими мерами.

На волне ожиданий от встречи ОПЕК+ в ходе торгов на Лондонский бирже стоимость нефти североморской марки Brent достигла 33 долларов за бочку. В свою очередь черное золото сорта WTI на Нью-Йоркской бирже подорожало до 26,2 доллара за баррель. Хорошие новости с нефтяного рынка оказали поддержку курсу рубля.

Нефть всему голова

Заинтересовать инвесторов российская валюта сможет, если странам – добытчикам нефти удастся договориться о цене на черное золото, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. На этом фоне курс рубля показывал позитивную динамику к доллару, несмотря на усиление американской валюты к евро.

Другим фактором поддержки "деревянного" стал отказ граждан от зарубежных поездок. Это привело к сокращению спроса на зарубежную валюту как среди простых граждан, так и среди представителей малого и крупного бизнеса. Ограничение передвижения граждан и введение карантина в России стали мерами по борьбе с распространением коронавируса. В ближайшие пару недель мы можем увидеть 74 рубля за доллар и 81,5 – за евро, приводит мнение Купцикевича "Российская газета".

Эксперт призывает не расслабляться. По его мнению, "деревянный" могут ждать новые испытания, когда мир осознает экономические последствия карантина и обвала спроса на энергоносители. На положительную динамику рубля Купцикевич призвал смотреть с осторожностью.

Коронавирусный ажиотаж

Распространение уханьского коронавируса стало "черным лебедем" для мировой экономики и бизнеса в 2020 году. Введенный в большинстве стран карантин помогает сдержать натиск эпидемии, но говорить о прохождении пика рано. По оптимистичным данным, восстановление может начаться только в мае.

В долгосрочной перспективе положение рубля будет зависеть от новостей о ситуации с пандемией коронавируса, считает Дмитрий Хомяков из "КСП Капитал УА". Его мнение приводит портал "Эксперт Online". Также эксперт призвал пристально следить за динамикой инфляции в России.

Осторожно о будущем курсе рубля высказывается и Александр Бахтин из "БКС Премьер". При отсутствии новых экономических потрясений и позитивной динамике на мировом нефтяном рынке курс рубля может находиться в районе 73,5-78 за доллар и 79-83 за евро.

По его мнению, "деревянный" может к концу года отыграть большую часть позиций, утерянных из-за падения нефти и карантинных мер. К этому времени, считает Бахтин, курс рубля может быть в районе 69-72 за доллар и 74-77 за евро.

Все внимание необходимо обратить на встречу ОПЕК+, уверен эксперт. Если она окончится провалом, нефть Brent упадет ниже 20 долларов за баррель, доллар снова взлетит до 80 рублей, а евро – до 85-86. А это новый виток инфляции и очередной удар по кошельку российского потребителя.