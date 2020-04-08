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Полезное | Поклонники Боярской усомнились в родстве ее супруга и сына

08.04.2020|17:22
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Накануне актриса Елизавета Боярская выложила в "Инстаграм" снимок 8-летнего сына. Мальчик отмечал день рождения.

Светловолосый малыш вместе с родителями радостно смотрит в кадр. На столе перед Андреем стоит праздничный торт со свечками. Актриса нежно поздравила наследника с важной датой. Женщина пожелала ему расти здоровым, умным и справедливым мальчиком. Она заверила, что большая семья всегда поддержит ребенка.

Комментаторы отметили, что у Елизаветы Боярской подрастает чудесный сын. Правда, некоторые усомнились в том, что отцом мальчика является Максим Матвеев. Многие нашли сходство совсем с другим актером. "Боже, на Дикаприо похож как (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Он Ди Каприо?" – тут же посыпались комментарии.

Однако большинство все же сошлись во мнении, что мальчик определенно сын своих родителей. "Боже мамин клон", "Поздравления!! Как же он похож на бабушку!!", "Копия бабулина!)", "Очень на папу похож!", "Бабушкин внук!" – написали фолловеры.

Несмотря на праздник, Елизавета Боярская заявила, что они с семьей сидят дома. Она призвала всех не покидать пределов жилища, чтобы избежать распространения коронавируса. Актриса уверена, что скоро люди смогут насладиться весенней погодой, главное – подождать.

Источник — dni.ru
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Гость|08.04.2020 18:55|

Ну и пусть с ними!!!

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