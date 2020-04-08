Сетевое издание|18+|Среда|8 апр 2020|23:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  83.26  |  $  76.60

Полезное | «Остался осадок»: Жигунов выступил против шоу Малахова и Корчевникова

08.04.2020|22:41
Печать

Артист возмутился поведением авторов ток-шоу на федеральных каналах в период эпидемии коронавируса в России. Оказывается, его уже несколько раз за последнее время приглашали сняться в телепередачах.

В своем инстаграм-аккаунте Сергей Жигунов разразился гневной отповедью из-за того, что телевизионщики сквозь пальцы смотрят на режим самоизоляции. Отметим, он введен из-за коронавируса в России президентом Владимиром Путиным до 30 апреля.

При этом СМИ имеют право продолжать трудиться, поскольку обеспечивают информационную безопасность. Но артист с этим не полностью согласен. Он отметил, что понимает, что каждый считает свое дело самым нужным.

Однако, по его мнению, "полоскание грязного белья в период эпидемии "посредством собирания в кучу возможно зараженных людей" не является жизненно необходимым в настоящее время ни для страны, ни для телевидения.

Сергей Жигунов рассказал, что сначала ему звонили с передачи Бориса Корчевникова, посвященной актеру Борису Смолкину, а затем раздался звонок из программы Андрея Малахова. На сей раз ему предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе в России.

Общение с телевизионщиками оставило у звезды кино негативные впечатления. Он сообщил, что в ответ на вопрос о самоизоляция ему пробормотали что-то невнятное. "Остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", – поделился Жигунов.

Напомним, многие передачи отказались от зрителей в студии в период эпидемии коронавируса в России. В частности, это "Поле чудес" и "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте