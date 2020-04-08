08.04.2020 | 22:41

Артист возмутился поведением авторов ток-шоу на федеральных каналах в период эпидемии коронавируса в России. Оказывается, его уже несколько раз за последнее время приглашали сняться в телепередачах.

В своем инстаграм-аккаунте Сергей Жигунов разразился гневной отповедью из-за того, что телевизионщики сквозь пальцы смотрят на режим самоизоляции. Отметим, он введен из-за коронавируса в России президентом Владимиром Путиным до 30 апреля.

При этом СМИ имеют право продолжать трудиться, поскольку обеспечивают информационную безопасность. Но артист с этим не полностью согласен. Он отметил, что понимает, что каждый считает свое дело самым нужным.

Однако, по его мнению, "полоскание грязного белья в период эпидемии "посредством собирания в кучу возможно зараженных людей" не является жизненно необходимым в настоящее время ни для страны, ни для телевидения.

Сергей Жигунов рассказал, что сначала ему звонили с передачи Бориса Корчевникова, посвященной актеру Борису Смолкину, а затем раздался звонок из программы Андрея Малахова. На сей раз ему предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе в России.

Общение с телевизионщиками оставило у звезды кино негативные впечатления. Он сообщил, что в ответ на вопрос о самоизоляция ему пробормотали что-то невнятное. "Остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", – поделился Жигунов.

Напомним, многие передачи отказались от зрителей в студии в период эпидемии коронавируса в России. В частности, это "Поле чудес" и "Вечерний Ургант" на Первом канале.