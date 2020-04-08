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Полезное | Нарушить режим самоизоляции Лещенко заставил Малахов

08.04.2020|10:25
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Лев Лещенко вернулся домой из больницы, где лечат от коронавируса. Легендарный исполнитель пояснил, почему нарушил режим самоизоляции по приезде из Америки.

24 марта Лев Лещенко вместе с женой Ириной были доставлены в больницу в Коммунарке. У 78-летнего артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач клиники Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.

Незадолго до госпитализации Лев Лещенко отметился на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого и в выпуске шоу Андрея Малахова, который был посвящен десятой годовщине смерти легендарной артистки Валентины Толкуновой. По слухам, у Лещенко был с ней роман, поэтому он не мог проигнорировать съемки. До всех этих событий исполнитель гастролировал по Америке и Канаде.

Наконец 6 апреля артиста выписали из больницы. Не успел Лев Лещенко вернуться домой, как его атаковали журналисты. В частности, с ним побеседовала Ольга Скабеева в программе "60 минут". Певец дал интервью по видеосвязи.

Лещенко отметил, что у него не было никаких признаков болезни: ни кашля, ни насморка, ни температуры. Также певец прокомментировал критику, которая обрушилась на него вскоре после госпитализации. Дескать, почему не остался дома после возвращения из США, а отправился на съемки к Андрею Малахову.

Артист рассказал, что получил приглашение на "вторую кнопку" и пытался отказать, ссылаясь на режим самоизоляции, но получил дерзкий ответ от Малахова. "Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что Вы! Ну, будем болеть все вместе!" – передал он слова шоумена.

Напомним, что в клинике оказалась и недавно отметившая 70-летие певица Надежда Бабкина. Остальные отечественные знаменитости делают тесты на коронавирус.

Источник — dni.ru
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