08.04.2020 | 19:19

Николай Трубач в эфире программы "Судьба человека" рассказал, как живет его друг после болезни. Вместе с Борисом Моисеевом они когда-то прославились хитом "Голубая луна".

Как отметил музыкант, он написал для эпатажного артиста две песни. Они были подготовлены еще до инсульта. Одна из композиций рассчитана на дуэт, а вторая – "Края" – автобиографичная, только для сольного исполнения. Именно во время записи этого трека Борис Моисеев попал в больницу.

Николай Трубач рассказал, что после случившегося они долго не могли доделать песню. Артист около двух месяцев приходил в себя после инсульта. Когда он оклемался, друг привез его в студию, где работу над "Краями" наконец-то закончили. Оказывается, Моисеев даже разрыдался, когда допел последние строчки нового трека.

Как отметил Трубач в эфире шоу "Судьба человека", сейчас Борис живет нормальной жизнью. Давние приятели поддерживают связь – как минимум поздравляют друг друга с днем рождения.

Николай признался, что для него эпатажная знаменитость 90-х – большой человек и великий артист. Однако после инсульта он сильно сдал.

"Конечно, сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать", – рассказал Трубач.

По мнению музыканта, возможно, Моисеев решил бы завершить карьеру, несмотря на болезнь. Как отметил мужчина, артист всегда говорил, что со сцены надо уходить вовремя.

После двух инсультов Борис Моисеев несколько лет не выходит на сцену. Артист не выступает, почти не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Не секрет, что эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа.

Из-за отсутствия доходов с концертов Борис Моисеев даже был вынужден распродавать имущество. Певец продал свои шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия.

Тем не менее разбитый инсультами исполнитель ведет здоровый образ жизни. Каждое лето на месяц Борис Моисеев выезжает в Юрмалу. Там у него есть трехкомнатная квартира. Певец любит гулять по берегу и заходить в магазины.

К испытаниям судьбы звезда относится философски. "Он понимает, что брал на себя слишком большие нагрузки. Никого не винит. Говорит, что был как загнанная лошадь – не отказывался ни от каких проектов. Сам себя загнал", – констатировал директор Бориса Моисеева.