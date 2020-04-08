Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.
Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. "Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей, работающих с больными, – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч", – сказал Путин.
7 апреля Президент России подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне - по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Документ опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года.
Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Осуществлением выплат займется Пенсионный фонд. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Бухтят люди. Бухтящие считают себя гражданами. Но ведь никаких граждан в нашей стране нет, а есть подданные — с точки зрения государства.
Власть распределяет подданным разные ресурсы, а подданные должны быть благодарны власти за то, что они получают то, что им «положено». А если подданные берут сверх положенного, получают тоже, но согласно УК. Подданные ведь как дети, суют в рот всякие импортные какашки, смотрят не туда и не то что надо, читают всякую непотребщину, гуляют в местах, для прогулок не предназначенных.
Государство о подданных заботится, оберегает их от опасностей, издает законы, запрещающие всякие непотребные действия, и дает им те ресурсы, которые в данный момент может дать. Ведь оно прежде всего должно обеспечить свои потребности, а подданным — по остаточному принципу.
Сейчас ситуация такова, что объем распределяемых ресурсов катастрофически уменьшился и государству их не хватает для обеспечения самого себя, чего уж там говорить о подданных. Поэтому подданным велено сидеть по домам и не рыпаться, ждать, пока государство разберется с неожиданными для него угрозами и сможет уделить внимание проблемам подданных.
Обещают до майских праздников управиться.
Симон Кордонский, социолог