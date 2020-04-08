08.04.2020 | 16:03

Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.

Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. "Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей, работающих с больными, – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч", – сказал Путин.

7 апреля Президент России подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне - по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Осуществлением выплат займется Пенсионный фонд. Документ вступил в силу со дня его подписания.