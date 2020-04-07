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Полезное | Цискаридзе довел до слез Марию Порошину словами о матери

07.04.2020|10:38
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Актриса Мария Порошина решилась принять участие в шоу "Танцы со звездами". В минувшие выходные состоялась премьера нового сезона проекта.

5 апреля в эфир вышел новый выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами". Первыми на паркет вышли Мария Порошина и Евгений Раев. Пара станцевала вальс. Для актрисы такое решение оказалась непростым. Во время выступления Мария сильно волновалась и боялась забыть элементы танца.

Принять участие в новом сезоне шоу Порошина согласилась ради детей. Она хочет порадовать своими достижениями наследников. "Не все получается, но я старалась", – призналась актриса после выступления.

Оценивать вальс пришлось Николаю Цискаридзе. Артист отметил, что не может объективно говорить о выступлении Марии, потому что хорошо знал ее мать. Наталья Красноярская танцевала в Большом театре.

"В прошлом году она ушла из жизни. Я знаю, как тяжело переживала это событие ее семья... Я не могу не оценить усилия ее дочки по максимуму", – сказал Николай.

После этих слов Мария расплакалась. Она до сих пор скорбит о матери. К слову, Порошина и Раев получили 30 баллов. Однако это была не самая большая оценка в первом выпуске сезона. Екатерина Варнава и Денис Тагинцев заработали 34 балла, станцевав самбу. Участниками проекта также стали Иван Стебунов, Андрей Соколов, Петр Романов, Мария Ивакова, Александр Молочников, Елена Летучая, Дарья Мороз, Андрей Чернышов и Алена Бабенко. Пару каждому составили профессиональные танцоры.

Источник — dni.ru
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