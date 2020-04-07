07.04.2020 | 17:40

В Сети появились данные о том, что якобы Надежда Бабкина попала в больницу с коронавирусом, артистку ввели в искусственную кому, так как ее состояние оставляет желать лучшего. Ситуацию прокомментировал концертный директор певицы.

О том, что Надежда Бабкина попала в больницу, стало известно накануне, 6 апреля. Немедленно поползли слухи о том, что всему виной коронавирус. Якобы не так давно "казачка Надя" была в Америке, а еще контактировала с Львом Лещенко, у которого подтвердилась опасная болезнь.

Однако давний возлюбленный певицы Евгений Гор опроверг информацию о госпитализации, заявив, что Надежда Бабкина дома, и у нее все хорошо. Впрочем, вскоре последовало новое опровержение. Близкие подтвердили, что певица в больнице, однако успокоили взволнованную общественность, отметив, что ее состояние не настолько опасно, как сообщается некоторыми СМИ.

С официальным заявлением выступил концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох. "Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено!" – сообщил помощник певицы.

Также Горох призвал всех фанатов пожелать Надежде Бабкиной скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, передает Teleprogramma.pro. Тем не менее, в Сети ходят слухи о том, что на здоровье 70-летней артистки могли негативно сказаться многочисленные пластические операции и диеты. О том, что лицо певицы сильно отличается от того, какое у нее было еще лет десять назад (и дело не в возрасте), говорят открыто как фанаты, так и эксперты. К тому же, как известно, еще никому общий наркоз на пользу не шел.

Что касается колебаний веса, то Надежда Бабкина в свое время отличалась как стройными формами, так и пышными. А в последнее время якобы артистка подсела на так называемое интервальное питание 8/16. То есть она ела восемь часов и не ела 16. В итоге за три месяца артистка скинула 20 килограммов, и пришла к своему юбилею в прекрасной форме, передает телеграм-канал "НеМалахов".