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Полезное | Солиста группы «На-На» избили в его квартире в Москве

07.04.2020|19:37
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ЧП случилось с 53-летним Валерием Юриным. На артиста напали в собственной квартире.

Инцидент произошел в доме на Дубравной улице столицы. Неизвестные нанесли экс-солисту группы "На-На" удары по голове.

Заслуженный артист России был вынужден обратиться за помощью к медикам. У Валерия Юрина диагностировали сотрясение мозга, сообщает телеграм-канал Mash.

Звезду отвезли в госпиталь, но ложиться на лечение он отказался. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего с бывшим участником группы "На-На".

Отметим, Валерий Юрин был первым солистом группы "На-На" вместе с Владимиром Левкиным. Примечательно, что еще на прослушивании в Саратове молодой артист показал себя хорошим певцом, и в новом коллективе Бари Алибасов закрепил за ним вокал и соло-гитару.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году Валерий Юрин стал гостем шоу "Однажды" на НТВ. Первый солист группы "На-На" признался, что длительное время состоял в напряженных отношениях с продюсером. По словам исполнителя, Алибасов забирал у него все заработанные деньги и выплачивал ему только суточные.

Источник — dni.ru
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