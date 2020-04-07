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Полезное | Роковое совпадение связывает всех женщин в семье Софии Ротару

07.04.2020|17:22
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У Софии Ротару умер свояк. Ее сестра Лидия и бизнесмен Сергей Хлябич прожили в счастливом браке 41 год. У супругов есть дочь. Она тоже занимается музыкой – поет на сцене под псевдонимом Соня Кей. О горе в семье рассказал близкий друг Иван Прокофьевич.

"Горе-то какое! Соня поддерживает Лиду как только может", – сообщил мужчина. Он рассказал, что Сергей Хлябич умер сразу после дня рождения Анатолия, внука Софии Ротару. Самое интересное, что вскоре в семье артистки грядет другое событие – день рождения ее невестки Светланы. Правда, в связи с горем в семье праздник теперь под вопросом. "В семье траур", – объявил Иван Прокофьевич.

Он заявил, что Сергей Хлябич был оплотом семьи, пояснив, что все женщины из семьи Ротару потеряли своих мужей. Что касается похорон, то, по словам друга семьи, все отправились в Черновцы, где жил Сергей Хлябич, где его и похоронили "с почестями".

"Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле "Черемош", а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушел из артистов, с успехом построил свой бизнес", – цитирует мужчину "Собеседник".

Друг семьи отметил, что Сергей и Лидия Хлябич готовились к радостному событию – их дочь планировала выйти замуж летом. Состоится ли грандиозное торжество теперь, неизвестно. "Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплоченной семьи я никогда не встречал", – философски отметил друг семьи Софии Ротару.

Источник — dni.ru
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