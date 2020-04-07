Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с обширной пневмонией. Артистку ввели в искусственную кому, чтобы она не теряла силы. Журналисты восстановили хронологию событий, которые привели к таким печальным последствиям.
Надежда Бабкина почувствовала недомогание, когда вернулась из Америки. Артистка побывала в Майами еще в середине февраля. Певица рассказала, что они с Евгением Гором погостили у друзей. "Казачка Надя" выкладывала видео и фото, сделанные в США, сообщая, что они с молодым любовником, поддавшись моде, начали бегать каждое утро.
Впрочем, кто-то считает, что Надежда Бабкина заболела коронавирусом на вечеринке, приуроченной к ее дню рождения. Она планировала устроить грандиозное торжество и концерт с участием коллег. Однако в Москве запретили массовые мероприятия, и певица ограничилась праздником в кругу близких. С мероприятия Бабкина выложила фото, где танцует с Гором.
В связи с 70-летием артистка отметилась и в программе Ивана Урганта. Она призналась, что дико нервничает перед выходом на сцену, хотя занимается этим уже 50 лет, и даже продемонстрировала подрагивающую руку.
Еще 29 марта на своей странице в соцсети "Инстаграм" Надежда Бабкина просила всех не нарушать карантин. "Мы сейчас проверяем себя на качество – насколько мы способны консолидироваться и побороть эту заразу. Давайте сделаем так: посидим дома", – призвала артистка.
Она отметила, что намерена строго соблюдать карантин. Певица подчеркнула: наконец у нее нашлось время разобрать гардероб, почитать книги, пообщаться в соцсетях с внуками.
А теперь Надежда Бабкина в искусственной коме. Как сообщили источники в медицинских кругах, клиническая картина болезни "абсолютно коронавирусная". Врачи полагают, что вирус мутировал. Если он поменял штамм, тесты могут не выявить его новую разновидность, пишет "Московский комсомолец".
Ну может хоть эстрада обновится, надоели эти утянутые мумии уже всем.