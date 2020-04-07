07.04.2020 | 11:18

Рената Литвинова настолько любит яркий макияж, что общественность с трудом может представить актрису без него. На радость публике она продемонстрировала естественность.

Во время карантина большинство россиян сидят дома. У них появилась возможность не наряжаться каждый день. Представительницы прекрасного пола отказываются от макияжа и дают коже отдохнуть.

Так поступила и Рената Литвинова. Актриса, которая любит красить губы ярко-красной помадой, решила запечатлеть естественную красоту и показать подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

На снимке видно, что на Ренате нет ни грамма макияжа, а волосы растрепаны. На актрисе надета черная кофта. Иными словами, выглядит она максимально по-домашнему.

Поклонники завалили комплиментами Литвинову, отметив, что она и без косметики прекрасна: "Восхитительная. С гримом или без, силушку и стержень не спрячешь", "Естественность – новый тренд после карантина", "Без грима красивее", "Нежная и хрупкая..."

Ранее Рената показала, как борется с коронавирусом. Литвинова закупилась водкой "для дезинфекции во все обшлага". Также актриса решила сшить защитные маски, которых сейчас днем с огнем не сыщешь.