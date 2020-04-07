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Полезное | Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

07.04.2020|08:31
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Состояние знаменитой певицы Надежды Бабкиной, которой диагностировали коронавирус, сильно ухудшилось. Врачи были вынуждены пойти на крайние меры.

Артистку доставили в частную клинику в Подмосковье 6 апреля. Она около недели боролась с двусторонней пневмонией (частый симптом тяжелой формы коронавируса) в домашнем режиме, но становилось только хуже.

Похоже, после госпитализации ее состояние не улучшилось. Врачи приняли решение ввести Надежду Бабкину в искусственную кому.

О здоровье 70-летней певицы рассказал ее сын Данила Заседателев. Он отметил, что Бабкина соблюдала режим строгой самоизоляции после того, как появилось подозрение, что она подхватила коронавирус.

"Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу", – цитирует его телеграм-канал Mash.

Надежда Бабкина находится в группе риска из-за возраста. Согласно статистике, люди старше 65 лет хуже всего справляются с коронавирусом. Смертность в возрастной группе от 70 до 79 лет достигает 8%, что в два раза больше среднего показателя.

Шанс смерти еще выше, если артистка страдает от какого-нибудь хронического заболевания. Например, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы увеличивают риск летального исхода сразу до 10,5%.

Напомним, что недавно с коронавирусом был госпитализирован знаменитый певец Лев Лещенко. Он провел в больнице около недели. Последний тест показал, что ему удалось побороть страшное заболевание.

Источник — dni.ru
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Гость|07.04.2020 09:09|

Ну зато лицо от молодухи

Гость|07.04.2020 09:12|

Такие сами не умирают!

Имя: Гость
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