07.04.2020 | 17:48

Коронавирус активно расселяется среди человечества и никуда не исчезнет. С таким заявлением выступила врач и телеведущая Елена Малышева. Она не исключила новую вспышку COVID-19.

Заразятся коронавирусом все, примерно, как сегодня человечество инфицировано вирусом герпеса, считает Малышева. Успешно подавлять COVID-19 организм сможет, если у него выработаются определенные защитные силы, отметила врач.

"А сегодня уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается", – сказала телеведущая в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее мнению, осенью коронавирус вряд ли вернется, ведь к тому времени у людей сформируется иммунитет. Максимум будет легкая вспышка, полагает Малышева.

Она подчеркнула, что абсолютное большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь в легкой форме, у них вырабатывается иммунитет. Специалист напомнила, что вспышки гриппа и ОРЗ происходят каждую осень, хотя есть вакцина и много лекарств. "И этот вирус будет таким же, – уверена врач.

Напомним, что на 7 апреля COVID-19 по всему миру заразились более 1,3 миллиона человек. Почти 75 тысяч пациентов умерли, но более 258 тысяч успешно справились с инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России увеличивается. 7 апреля стало известно о более тысячи новых случаев заражения, число жертв увеличилось до 47, выздоровели 406 человек.

В Москве коронавирусом заражены 4430 человек. В городе действует режим всеобщей изоляции, он продлится до конца апреля. Горожанам не следует покидать жилище без веской причины.