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Полезное | Экс-муж Арнтгольц о невозможности встретится с сыном: Меня уже и не вспомнит

07.04.2020|14:20
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Звезда кино и сериалов Иван Жидков признался, что очень скучает по отпрыскам. Артист опасается, что младший наследник не сможет его вспомнить.

У Ивана Жидкова двое детей. Дочь Машу, которой уже десять лет, знаменитости родила первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. Этот брак распался шесть лет назад.

Модель Лилия Соловьева подарила звезде сына Степана. Ребенок у пары появился в октябре 2017 года. В конце июня 2018-го Лилия сообщила в соцсетях о расставании с Иваном, позже артист подтвердил эту новость.

Иван Жидков много гастролирует, снимается, однако о детях, которые живут отдельно, с мамами, не забывает. К большому сожалению для артиста, ситуация с коронавирусом лишила его возможности встретиться с отпрысками. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц переживает, что маленький сын забудет его, ведь ему исполнилось всего два года.

"Степа меня уже и не вспомнит, наверное! Маленькие быстро забывают… 1,5 месяца не видел! Как думаете?!" – обратился к фанатам Иван Жидков в личном "Инстаграм".

Отметим, что старшая дочь артиста очень радовалась появлению братика. Маша обожает общаться со Степой. В соцсетях Иван Жидков часто демонстрирует снимки отпрысков.

Источник — dni.ru
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