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Полезное | «Что за мальчик»: детская фотография Булановой вызвала споры

07.04.2020|08:56
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Татьяна Буланова выложила новый снимок из далекого прошлого. Женщина показала, как выглядела полвека назад.

Певица решила опубликовать снимок себя маленькой. Со старой фотографии на зрителей смотрит упитанный карапуз с серьезным выражением лица. На голове у малышки красуется здоровенный бант. В девочке с трудом можно узнать будущую звезду эстрады.

Фолловеры отметили, что им было непросто определить, кто запечатлен на фото. "Кто обидел Таню? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это вы?", "Ой, у меня тоже есть подобный ракурс из фотоателье", " Какая сУрьезная девочка !)" – написали в комментариях поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил новый снимок певицы. "Какая было и какая стала....ужос", "Шо за мальчик", – отметились недовольные.

Татьяна Буланова любит делиться с поклонниками архивными фотографиями. Почти каждую неделю она добавляет в инстаграм-аккаунт минимум один кадр "из прошлого". Женщина неоднократно отмечала, что стала по-другому относиться к снимкам. "И старые фото воспринимаются как часть прошлой жизни, которая была совсем недавно, но это совсем не так", – говорит Буланова.

Источник — dni.ru
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Гость|07.04.2020 09:10|

А был ли мальчик!?

Имя: Гость
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