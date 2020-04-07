07.04.2020 | 12:55

Из-за пандемии коронавируса сейчас в особой зоне риска люди преклонного возраста. Им значительно тяжелее справиться с заболеванием.

Поэтому известный композитор Максим Дунаевский, которому пару месяцев назад исполнилось 75 лет, решился на крайние меры. Пианист составил завещание на случай, если он заразится коронавирусом.

Оказалось, что среди знакомых музыканта есть смертельные случаи среди его знакомых. Все они скончались после заражения. Поэтому сам Максим Исааковский очень внимательно относится к своему здоровью – он постоянно моет руки, продукты на дом ему привозят специально нанятые для этого люди, а уборщица делает свою работу в защитной экипировке.

"Все под Богом ходим. Завещание сделал. А что там… Завещание – такая вещь, которая не разглашается", – отметил Дунаевский.

Кроме того, из-за сложившейся в стране ситуации музыканту пришлось перенести свадьбу. К слову, предстоящее бракосочетание будет уже восьмым для Максима Исааковича. Его избранницей стала молодая белокурая женщина по имени Алла. При этом Дунаевскому удалось сохранить теплые отношения со всеми предыдущими женами, пишет "Комсомольская правда".