06.04.2020 | 11:43

Несмотря на бешеную популярность и повышенный интерес к своей персоне, народный артист Филипп Киркоров не выставляет личную жизнь напоказ. Однако во время прямого эфира с Настей Ивлеевой музыкант раскрыл неожиданные подробности.

Исполнителя совершенно не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь певец бережно относится к своим чувствам и делится ими только с самыми близкими.

"Мое сердце сейчас не занято. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться. Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве. Последние 20 лет все оканчивалось крахом, потому что я ничего не получал взамен, но много отдавал. Я постоянно обманывался – мне это надоело. Сейчас у меня та самая пауза, когда ничего нет, и я этому безумно рад", – откровенно рассказал Киркоров.

К слову, Филипп дарит любовь дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Поп-король души не чает в наследниках. Малышей артисту родила суррогатная мать, но ее личность до сих пор остается загадкой.

Киркоров в одном из интервью пообещал унести эту тайну в могилу. Любопытным фанатам не стоит надеяться, что имя подарившей исполнителю детей женщины когда-нибудь всплывет.