06.04.2020 | 14:36

Телеведущий Дмитрий Дибров, который после инсульта вновь появился в эфире программы "Кто хочет стать миллионером?", заставил поклонников беспокоиться. На лице у него заметили шишки.

Дмитрий Дибров недавно перенес микроинсульт и несколько недель пролежал в Боткинской больнице. Однако проблемы со здоровьем не заставили 60-летнего телеведущего отказаться от работы. Он вновь приступил к съемкам программы "Кто хочет стать миллионером?".

Включив телевизоры и увидев Дмитрия, поклонники обеспокоились. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" отметили, что на подбородке у него образовались шишки, которые могут говорить об онкологическом заболевании.

Однако есть и другие мнения: мол, лицо Диброва изменилось после уколов красоты. Результат инъекций заметили авторы телеграм-канала "Антиглянец". К слову, они удивились тому, что передача "Кто хочет стать миллионером?" до сих пор выходит в эфир.

Коллега шоумена Елена Малышева тоже волнуется за него. Доктор навещала Дмитрия Диброва в больнице. Любимец миллионов поклялся телеведущей бросить курить.