06.04.2020 | 08:46

Количество зараженных коронавирусом в России неумолимо растет. Поэтому люди стараются сидеть дома, избегая контактов даже с близкими людьми.

Так, певица Валерия рассказала, что ее 82-летняя мать Галина Николаева сидит на карантине дома. Пенсионерка не выходит из своей двухкомнатной квартиры даже за продуктами. Еду ей привозят дочь и зять – продюсер Иосиф Пригожин.

"Бедная мама сидит в одиночестве. Общаемся с ней по видеосвязи. Привозим продукты. Ставим под дверь, уходим и она их забирает. Хотим сейчас исключить всякие контакты с ней. Наши родители в группе риска", – поведала Валерия.

К слову, и сама певица старается лишний раз не выходить на улицу, передает Teleprogramma.pro со ссылкой на передачу "Ты не поверишь". Все возможные контакты она ограничила еще с 8 марта. Тем временем, ее муж отметил, что ему крайне тяжело сидеть в четырех стенах сутками на пролет.

"С ума можно сойти. Хочется воздуха, выйти и погулять", – признался продюсер.

Пригожин подчеркнул, что тем, у кого есть дача, повезло значительно больше. К слову, у Валерии и Иосифа тоже имеется частный дом, но он находится в Швейцарии. Но туда сейчас невозможно попасть, ведь из-за коронавируса Россия закрыла границы.