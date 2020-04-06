06.04.2020 | 19:59

Исторический сериал "Великолепный век" выходил на экраны с 2011 по 2014 год. Теленовеллу смотрели во всем мире, а играющие в ней актеры в одночасье стали звездами международного масштаба. Весть о завершении картины очень расстроила поклонников. Фанаты до сих пор то и дело пересматривают историю отношений Сулеймана I и его рыжеволосой наложницы. Между тем в Сети можно найти множество фильмов, которые ничем не уступают "Великолепному веку".

Королек птичка певчая

Сериал "Королек птичка певчая" вышел на экраны в 2013 году. Одну из главных ролей в теленовелле сыграла звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит. Картина является современной версией знаменитой истории любви, которая была так популярна 80-е годы прошлого века.

Сериал "Королек птичка певчая" рассказывает о молодой девушке Фериде, которая рано осиротела. Героиня приезжает на каникулы к тете и влюбляется в своего двоюродного брата Кямрана. Со временем выясняется, что любовь Фериде взаимна. К сожалению, быть вместе влюбленным мешают интриги и многочисленные препятствия.

Черная любовь

Сериал вышел на экраны в 2015 году. В нем также играет артист из "Великолепного века" Бурак Озчивит. Сюжет сериала "Черная любовь" строится вокруг молодой девушки Нихан. Героиня выросла в роскоши, между тем у ее отца в последнее время финансовые трудности. Красавица влюбляется в наследника местного парикмахера Кемаля. Парень отвечает ей взаимностью. К сожалению, на пути к счастью у Нихан и Кемаля много преград. На девушку положил глаз Эмир – наследник очень влиятельного человека, парень всегда получает желаемое и не терпит отказа.

Курт Сеит и Александра

Сценарий сериала создан на основе одноименного романа Нермин Безмен. Картина увидела свет в марте 2014 года. Главный герой Курт Сеит родился в богатой крымскотатарской семье. Он уважает традиции и собирается жениться на мусульманке. Во время бала он знакомится с русской девушкой Александрой. Курт влюбляется, его чувства оказываются взаимными.

Герой предан российскому императору Николаю II, ради государя он отправляется в Карпаты. Получив травму Сеит возвращается в Петроград. Там его встречает Октябрьская революция.

Лояльному к императору персонажу приходится бежать. Он увозит с собой Александру. В доме отца Курта с русской невестой не принимают. Влюбленные отправляются на корабле в Стамбул. Там пара начинает новую жизнь.

Запретная любовь

Сериал "Запретная любовь" выходил на экраны с 2008 по 2010 год. В нем снялась популярная турецкая актриса Небахат Чехре, известная как Валиде-султан из сериала "Великолепный век".

Бизнесмен Аднан Зиягиль потерял жену. 11 лет он не может смириться с потерей. Он воспитывает дочь Нихаль и сына Бюлента. Также в доме вдовца живет его племянник Бехлюль и полуфранцуженка-няня. Размеренная жизнь Аднана меняется, когда он встречает молодую девушку по имени Бихтер. Зиягиль вновь влюбляется.

Великолепный век. Империя Кесем

Теленовелла является продолжением саги о правителях Турции. Картина посвящена жизни Махпейкер – Кесем, любимой супруги султана Ахмета I. За 14 лет рядом с правителем она родила 13 детей. Настоящая власть пришла к Кесем после смерти супруга. Героиня, находясь вдали от дворца, смогла удачно выдать замуж дочерей, тем самым обретя сильных союзников. После череды событий она становится самой влиятельной женщиной Османской империи.