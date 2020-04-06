06.04.2020 | 17:41

Филипп Киркоров почтил память своей матери в день ее 83-летия. Артист до сих пор тяжело переживает утрату.

Король российской эстрады в своем инстаграм-аккаунте поделился серией видеороликов и памятных снимков с родительницей. Его матери Виктории не стало в 1994 году.

Филипп Киркоров поблагодарил друзей, которые помогли составить ему фото и видеоколлажи. Он отметил, что весь материал не поместился в один пост, сообщает Teleprogramma.pro. "Но моя память зафиксирует каждый кадр", – добавил певец.

Пользователи соцсети поддержали Филиппа Киркорова. Многие подметили, что артист похож на свою мать.

Как писали "Дни.ру", во время прямого эфира с Настей Ивлеевой певец раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Музыканта не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь Филипп Киркоров делится теплыми чувствами только с самыми близкими людьми.