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Полезное | «Память зафиксирует каждый кадр»: Киркоров назвал самую дорогую для себя женщину

06.04.2020|17:41
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Филипп Киркоров почтил память своей матери в день ее 83-летия. Артист до сих пор тяжело переживает утрату.

Король российской эстрады в своем инстаграм-аккаунте поделился серией видеороликов и памятных снимков с родительницей. Его матери Виктории не стало в 1994 году.

Филипп Киркоров поблагодарил друзей, которые помогли составить ему фото и видеоколлажи. Он отметил, что весь материал не поместился в один пост, сообщает Teleprogramma.pro. "Но моя память зафиксирует каждый кадр", – добавил певец.

Пользователи соцсети поддержали Филиппа Киркорова. Многие подметили, что артист похож на свою мать.

Как писали "Дни.ру", во время прямого эфира с Настей Ивлеевой певец раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Музыканта не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь Филипп Киркоров делится теплыми чувствами только с самыми близкими людьми.

Источник — dni.ru
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Гость|06.04.2020 18:01|

На верхнем фото, он пьяный?

Имя: Гость
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