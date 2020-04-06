06.04.2020 | 22:24

Лолита Милявская продолжает привлекать внимание общественности к своей персоне. На этот раз певица похвасталась своим знакомством с самим Дональдом Трампом.

Нет, он не являлся одним из ее мужей, а ведь у Лолиты их было пять. Президент США якобы восторгался талантом российской певицы.

Лолита Марковна на своей странице в социальной сети Инстаграм разместила короткий видеоролик, в котором Дональд Трамп (ещё до своего президентства — прим. редакции) искренне восторгается талантом Лолы и благодарит её.

Певица написала, что когда-то пела в его казино в Атлантик-Сити и что Трамп общался с ней после концерта, так как привык лично благодарить всех выступающих в его заведении. Милявская на всякий случай уточнила, что не уверена, для кого сделана эта запись.

Судя по всему, обращение было адресовано явно не Лолите, точнее не Лолите Марковне Милявской. Спустя некоторое время продюсер российской пианистки Лолы Астановой Михаил Левинтас выступил с гневной речью.

"Лолита Милявская не имеет никаких прав на это видео, никогда не получала разрешения на его публикацию ни от президента Трампа, ни от Лолы Астановой, и непонятно, каким образом она этим видео завладела. Её пост вводит в заблуждение её поклонников и широкую публику".